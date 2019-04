Les Etats-Unis appellent la Chine à libérer "immédiatement" les Ouïghours détenus dans des camps

Le ministre s’est entretenu mardi à Washington avec Mihrigul Tursun, qui « a survécu à des conditions et à des abus horribles dans un camp d’internement chinois » dans la province du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, a rapporté le département d’Etat dans un communiqué.

Il a aussi rencontré trois autres membres de cette communauté, Gulchehra Hoja, Ferkat Jawdat et Arfat Erkin, « dont des proches sont détenus dans les camps ou ont été condamnés par les autorités chinoises », a-t-il ajouté. Mike Pompeo a salué le « courage » de ces « rescapés » qui osent « dénoncer les abus de la Chine« . « Nous appelons le gouvernement chinois à libérer immédiatement les membres de leurs familles et toutes les autres personnes détenues arbitrairement dans ces camps« , a déclaré Robert Palladino, porte-parole de la diplomatie américaine.

Selon le dernier rapport américain sur les droits humains dans le monde publié mi-mars, Pékin a « intensifié sa campagne de détention des membres des minorités musulmanes à des niveaux record ». « Plus d’un million d’Ouïghours, membres de l’ethnie kazakhe et d’autres musulmans » sont désormais « internés dans des camps de rééducation« , estiment ses auteurs. Le département d’Etat a affirmé qu’il s’agissait « d’un des problèmes les plus graves en matière de droits humains dans le monde aujourd’hui« .

Pékin affirme de son côté que ces sites sont des centres de « formation professionnelle » qui aident les personnes susceptibles d’être attirées par l’extrémisme à se tenir à l’écart du terrorisme et à se réinsérer dans la société, dans une région en proie par le passé à des attentats attribués à des séparatistes ou à des islamistes ouïghours.