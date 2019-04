Disparition de pages pro-boycott sur Facebook : entre manipulations et influence 2.0

Depuis quelques jours, la disparition de plusieurs pages Facebook très populaires au Maroc qui avaient notamment appelé au boycott des marques Sidi Ali, Centrale Danone et Afriquia en avril dernier, suscite interrogations et manipulations. Sans que le lien ne soit établi, ces disparitions intervenaient concomitamment à la suppression par Facebook de près de 3000 pages liées à la Russie et à l’Iran et que le réseau social qualifiait de « trompeuses » et « inauthentiques », relevait TelQuel le 26 mars.

De nouveaux éléments rassemblés par nos soins discréditent l’hypothèse d’un lien. Il apparait en effet que sur la dizaine de pages dont les fans se comptent en millions d’abonnés et qui connaissent des perturbations ces jours-ci, seule la page « Anonymous Masaktinch » a été définitivement supprimée par le réseau social et que chacune des autres pages fait l’objet de cas bien précis et différents.

Des échos de Christchurch

« Anonymous Masaktinch avait partagé le live de la vidéo du tueur de Christchurch, et c’est vraisemblablement la raison de sa suppression par Facebook. La page...