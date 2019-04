Khalil Gibran School Marrakech devient Cambridge International School

Le 25 février, un audit mené par Cambridge Assessment International Education a conclu à la conformité des programmes et des équipements de l’établissement KGS-Marrakech avec les standards de Cambridge. Ainsi Khalil Gibran school voit ses deux campus Rabat et Marrakech devenir Cambridge International School. Les deux écoles sont parmi les premières à obtenir cette accréditation.

Le campus de Marrakech rejoint, par son accréditation, celui de Rabat pour l’ensemble de son programme scolaire :

Du cycle primaire (Primary Checkpoint) : 5 – 11 ans

Du collège (Lower Secondary Checkpoint) : 11 – 14 ans

Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) : la qualification internationale la plus populaire pour les 14-16 ans.

Cambridge International Advanced Subsidiary Level and Advanced Level (AS/A level) pour les 16-19 ans.

A noter que le cursus de Cambridge fonctionne par niveau et permet de s’assurer que les élèves acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires à chaque âge. Le diplôme de Cambridge ouvre aux élèves les portes des plus prestigieuses universités à travers le monde.

A propos du groupe Khalil Gibran School : L’école Khalil Gibran School a été créée en 1986 par le psychopédagogue Fouad Lyoubi dans le but d’offrir un programme éducatif riche et varié. L’école offre ainsi des programmes et des services spécialement conçus pour aider les élèves à réussir leurs activités académiques, personnelles et professionnelles.

Le cursus scolaire de Khalil Gibran School est formé :

D’un cycle préscolaire – le Kindergarten- composé des Nursery1et 2 et du KG.

D’un cycle primaire, de la première à la sixième année.

D’un cycle secondaire composé du collège et du lycée comportant chacun 3 années (collège : années 1 à 9 – lycée : années 10 à 12).

L’école Khalil Gibran School est une école qui accueille des élèves de diverses nationalités (actuellement 75 y sont représentées) et s’engage à favoriser une ambiance académique qui encourage et respecte la diversité.