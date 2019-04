Hyundai nouveau partenaire automobile de la Fédération Royale Marocaine de Football

Global Engines, importateur exclusif de la marque Hyundai au Maroc, et la Fédération royale marocaine de football annoncent la signature d’un accord de partenariat. Ainsi, Hyundai Maroc devient le nouveau transporteur officiel des Lions de l’Atlas.

Global Engines – Hyundai Maroc et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) annoncent un accord de partenariat pour une durée de trois ans et qui permettra à Hyundai Maroc, de bénéficier des droits d’exploitation des signes distinctifs des équipes nationales marocaines de football sur l’ensemble de ses supports de communication, ainsi que le statut de TRANSPORTEUR OFFICIEL de la sélection nationale ainsi que l’ensemble des Équipes Nationales Marocaines de Football.

« Nous sommes ravis de concrétiser aujourd’hui un nouveau partenariat footballistique avec la Fédération Royale Marocaine de Football. », a déclaré Oussama Berrada Gouzi, Directeur Général de Hyundai Maroc. « Depuis de nombreuses années, nous faisons du sport, et en particulier le football, un axe stratégique dans le cadre de notre engagement sociétal. Nous nous allions aujourd’hui à la sélection nationale ainsi qu’à l’ensemble des équipes nationales marocaines de football, car nous partageons la passion du football marocain et de toutes les valeurs de ce sport comme l’engagement, le travail d’équipe et l’excellence… Nous sommes impatients de voir à quel point ce partenariat sera un succès de par l’association de notre image à l’élite du football national. »

En effet, le sport et principalement le football a toujours été un axe stratégique des actions citoyennes de la marque Hyundai à l’international mais aussi au Maroc, à travers les différentes valeurs qu’il véhicule.

Ce nouveau partenariat vient consolider la présence historique de la marque Hyundai dans le monde du football de haut niveau, le constructeur étant engagé dans différentes compétitions nationales et internationales depuis près de 20 ans.

Partenaire officiel de la FIFA depuis 1999, Hyundai Motor Company s’est engagée auprès de l’UEFA jusqu’en 2017 pendant près de 18 ans, tout en restant fortement engagée auprès de prestigieux clubs internationaux : autant de partenariats qui ne font que consolider la position de la marque comme acteur majeur de la scène footballistique.