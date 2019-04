Des pages Facebook à l’origine du boycott disparaissent mystérieusement

Facebook a annoncé le 26 mars avoir fermé 2.632 pages, comptes et groupes sur sa plate-forme et celle d’Instagram, les accusant d’être liées notamment à l’Iran et la Russie et les qualifiant de “trompeurs” et “inauthentiques”, au moment où le réseau social est pris dans une nuée de scandales et polémiques.

Dans le même temps, mais sans que le lien ne soit établi, des pages Facebook parmi les plus populaires au Maroc ont disparu. Casa Bel Visa, Kifaa7, Dima Marrakch, Anonymous ma saktich, Wavo… Ces pages cumulaient plusieurs millions de likes et ne sont plus accessibles, ou en tout cas plus référencées, depuis ce week-end. Elles publiaient notamment des vidéos amateurs et autres contenus à fort potentiel viral, dont de fausses informations. Elles avaient également relayé les appels au boycott des marques Afriquia, Sidi Ali et Centrale Danone. Certaines d’entre elles — au moins Casa bel Visa et Wavo — étaient parmi les premières à relayer cet appel, dès le 21 avril 2018.

TelQuel n’est pas encore parvenu à établir la raison de leur fermeture, ni à...