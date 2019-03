Platinum Power: Les actionnaires s'affrontent en justice sur l'emploi de 9,5 millions de dirhams

Acte II dans le conflit opposant les actionnaires de Platinum Power. Dans une plainte déposée le 28 février dernier par les avocats de Michael Toporek, et dont nous détenons copie, ce dernier accuse le PDG de Platinum Power Omar Belmamoun d’avoir détourné 9,5 millions de dirhams depuis les comptes du fonds d’investissement Brookstone Partners Morocco (BPM) créé en 2011 et qu’il dirige également. Actionnaire à 41,8 % de Platinum Power, Michael Toporek nous confiait début février dernier que ce détournement était la cause principale de la rupture de confiance vis-à-vis de son partenaire marocain.

à lire aussi Le divorce des actionnaires de Platinum Power