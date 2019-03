Affaire Huawei, résonance marocaine à une guerre technologique mondiale

C’est le dernier rebondissement dans l’affaire qui oppose les Etats-Unis et le géant chinois Huawei. Lundi 11 mars, le Wall Street Journal a révélé que l’ambassadeur américain à Berlin avait adressé une lettre on ne peut plus claire au ministre de l’Economie allemand : si l’Allemagne n’interdit pas à Huawei de participer à ses réseaux 5G, les Etats-Unis cesseront leur coopération avec le pays en matière de renseignements.

Depuis des mois, l’administration de Donald Trump mène des actions de lobbying pour mettre en garde les autres États face à ce qu’il considère comme une menace sérieuse. Washington soupçonne le numéro 1 chinois des télécommunications d’intégrer des portes dérobées (“backdoors”) dans ses matériels à des fins d’espionnage au profit de la République populaire de Chine. Comme l’Australie, le pays d’Apple a récemment décidé d’exclure Huawei du marché de la 5G sur son sol, dont le déploiement a déjà timidement commencé aux Etats-Unis.

Ces griefs remontent à 2012, date à laquelle le Congrès américain a qualifié pour la première fois Huawei de “menace à la sécurité nationale”. Des doutes alimentés par la proximité supposée...