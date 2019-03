Amine Zarouk, dans votre voiture demain

U n coup de poker gagnant

“Arrête de rêver, ils ne te suivront jamais”, assénait, dans un métro parisien, un collègue d’Amine Zarouk, lorsque ce dernier, fraîchement recruté par G-Fit, proposait à ses nouveaux patrons de devenir ses associés dans une potentielle filiale marocaine de la SSII française.

Mais le jeunot, fassi de naissance et titulaire d’un diplôme de L’Ecole d’ingénierie en sciences appliquées, arrivé en France quelques années plus tôt pour préparer un master en systèmes d’information à l’université Paris XII, n’en a cure : “J’y suis allé à l’audace, point barre”. Sa requête, contre toute attente, séduit ses employeurs. Ainsi est né G-Fit Maroc. Structure limitée au départ, le spécialiste en offshoring informatique a choisi Fès pour une raison des plus aléatoires : “Au début, nous visions Casa Nearshore, mais mes associés français étaient plutôt à l’aise à Fès”.

Petite SSII deviendra grande

Nous sommes en 2007. La petite SSII, soutenue par sa maison-mère, commence à clignoter sur les radars étrangers. Grâce...