Ce que prépare le Polisario contre les accords Maroc-UE

Le Polisario contre-attaque. Quelques semaines après l’adoption par le parlement européen des accords agricole et de pêche qui lient le Maroc à l’Union européenne et qui incluent le Sahara, le mouvement séparatiste compte introduire de nouveaux recours visant ces textes. Leur adoption a fait l’objet d’une bataille juridique et politique longue de près de trois ans, précisément après des actions en justice du Polisario ou des associations proches du mouvement devant les tribunaux européens.

“Nous allons saisir le tribunal de l’Union européenne. J’ai débuté mon travail dans ce sens et je pense que le recours sera déposé d’ici quatre semaines environ. Plus précisément, il s’agit de deux recours en annulation visant l’accord d’association et l’accord de pêche”, nous indique l’avocat mandaté par le Front Polisario, Gilles Devers.

Consentement vs consultation

Dans son arrêt de décembre 2016 la Cour de justice de l’Union européenne statuait que “le Front Polisario ne peut en tout état de cause pas être regardé, compte tenu des arguments qu’il invoque, comme ayant qualité pour agir en annulation”. L’avocat...