Start-up: Innov Invest, ou quand l'Etat se substitue au privé

Lancé en octobre 2017, le Fonds Innov Invest (F2I) de la CCG s’est montré peu actif jusqu’à présent. Sur les 900 millions de dirhams dont il dispose, seulement 42 millions ont été, pour l’heure, débloqués en faveur des jeunes entreprises marocaines. Pour mener à bien sa mission, l’institution publique bénéficie, à travers le ministère de l’Économie et des Finances, d’un prêt de la Banque Mondiale de 500 millions de dirhams à taux zéro.

Objectif : accompagner 300 entreprises dans un délai de 5 cinq ans, via des dons et des prêts d’honneur. Souhaitant impliquer les professionnels du secteur dans son programme, la CCG a labellisé seize incubateurs et accélérateurs d’entreprises parmi les plus réputés de la place, tels que Réseau Entreprise Maroc ou La Factory, qui sont chargés de distribuer les financements de F2I et d’aider les start-ups à se pérenniser.

Zéro risque pour les incubateurs

“C’est génial d’avoir des gens à l’écoute”, exulte Mehdi Laraki, président du Réseau Entreprise Maroc. “La CCG, se rendant compte qu’il fallait un partenariat public-privé, a décidé de miser sur l’excellent boulot fait...