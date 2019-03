A Sebta, l'errance des enfants du Maroc

Ils ont entre quatorze et dix-huit ans, des gueules d’ange et le rire facile malgré la grande précarité de leur quotidien. De Martil, Tétouan ou Tanger, des dizaines d’enfants du Maroc tentent depuis des mois de franchir les hautes barrières qui cernent le port de Sebta. Leur but : grimper sur les ferries à destination du continent européen en déjouant la vigilance de la Guardia Civil. Le 14 février dernier, un jeune originaire de Martil est mort, dans le port, en tentant de se cacher sous un camion en partance pour l’Europe. Ce drame a marqué les autres enfants et même les adultes qui rêvent également de passage.

Pour les autorités de Sebta, la question de ces mineurs est devenue une véritable épine dans le pied. Le président Juan Vivas (Parti populaire) a même engagé un bras de fer avec les responsables politiques du pays en proposant la possibilité pour les enclaves de Sebta et Melilia de refouler tout mineur non accompagné arrivant pour “raisons économiques”, grâce aux accords bilatéraux de rapatriement mis en place exceptionnellement entre le Maroc...