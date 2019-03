Amina Maelainine, une femme face au tribunal moral

“Avez-vous un projet de mariage ?” C’est l’une des questions posées à Amina Maelainine pendant son audition devant la commission d’éthique et de transparence interne du Parti de la justice et du développement (PJD).

Depuis le début de l’année, la députée et membre du secrétariat général du parti islamiste est au cœur d’une polémique qui fait suite à la publication par les médias (Al Akhbar et Barlamane.com) de trois photos d’elle prises lors d’un séjour à Paris. Les clichés en question la montrent qui pose, sans voile, en tee-shirt/jean ou en robe, devant le Moulin Rouge, à proximité d’une statue de la Vierge Marie et sur la place Vendôme.

Un comportement qui n’a vraisemblablement pas été du goût des dirigeants du parti de la lampe, qui ont décidé de la présenter devant la commission éthique, présidée par El Mostafa Ramid, ministre chargé des Droits de l’homme. Si on ne connaît pas la date exacte de son passage devant le “tribunal” du PJD, nous avons une idée de ce qui lui est reproché.

Un “tribunal d’inquisition”

“Lors de la première audience,...