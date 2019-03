Les nouvelles héroïnes

Maman, elles sont où mes affaire de sport ?”, “Chérie, tu as pensé à appeler la nounou pour ce soir ? J’ai réservé à 20h30.”, “Maman, tu m’as préparé mon goûter ?”… Il est déjà 7h30, c’est l’heure de partir à l’école. “Ah et si tu passes au pressing, je veux bien que tu y déposes ma chemise”. La journée vient à peine de commencer, et la liste des tâches est déjà plus longue que prévu. Après avoir déposé les enfants à l’école, un petit détour par la salle de sport pour 45 minutes de cardio, une douche rapide, et direction le bureau pour la réunion de 10h.

Voilà à quoi ressemble – de plus en plus souvent – la matinée classique d’une Casablancaise ou d’une Rbatia active. Un marathon matinal, où la femme doit, en plus de son emploi, se soucier de gérer son foyer et les tâches ménagères. Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan (2018), les femmes marocaines dédient environ cinq heures par jour au travail domestique et aux soins donnés aux autres...