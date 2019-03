Comment Casablanca compte revaloriser ses déchets

Face à la production croissante des déchets ménagers et la saturation de la décharge de Médiouna, la Commune de Casablanca met le cap sur la valorisation. Dans un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en juin 2018, dont TelQuel détient copie, les élus de la capitale économique énoncent les bases du nouveau projet de gestion des déchets ménagers et assimilés, ainsi que les critères de sélection du nouveau délégataire qui succédera à la société américaine Ecomed, évincée en mai 2018.

Le nouveau délégataire aura une mission ardue. D’abord, tourner la page de la fameuse décharge de Médiouna avant de mettre en place une solution “pérenne” de traitement et de valorisation des déchets ménagers respectueuse de l’environnement et en cohérence avec la stratégie nationale de développement durable et les objectifs du Programme national de gestion des déchets ménagers (PNDM), indique l’AMI.

La surproduction des déchets

Le nouveau délégataire sera confronté à un premier problème : une énorme production de déchets. En 2017, par exemple, 1,4 million de tonnes de déchets ont été enfouis dans la décharge de Médiouna, dont 1,2...