1-54: Kech, l'Africaine, refait des siennes

Petit rappel. En 2013, Touria El Glaoui – petite-fille du fameux pacha et fille du non moins fameux peintre – crée la première édition de la 1-54 Contemporary African Art Fair à Londres. 1, pour un continent, 54, pour les cinquante-quatre pays. La foire, abritée dans une aile de Somerset House, à Covent Garden, s’impose rapidement comme le plus important rendez-vous européen de l’art africain contemporain, un marché déjà fortement émergent. 2014, l’ex-étudiante en finance à l’Université Pace à New York installe une première édition de son Art Fair à Red Hook, à Brooklyn.

Pas bête, quand on sait qu’il existe une grande bourgeoisie afro-américaine férue de produits culturels contemporains lui rappelant que leur continent d’origine n’est pas qu’une vaste savane désolée, parcourue de girafes et autres gnous… Ça marche ! L’an dernier, il y eut la version marocaine – soufflée d’en haut, dit-on, sans aucune preuve avancée, si ce n’est le choix de La Mamounia pour abriter la Contemporary African Art Fair Marrakech.

Une foire, pas une biennale

Beaucoup de visiteurs marocains, la plupart descendus de Casablanca, se...