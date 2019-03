Cheikha Nur : “Nous nous éloignons de l'essence de l'islam”

On raconte que, ce jour de 1273 où mourut Jalâl al-Dîn Rûmî à Konya (en Turquie), les habitants, juifs, chrétiens et musulmans, affluèrent des quatre coins de la ville pour venir pleurer sur le tombeau du saint homme. Poète incomparable, mystique parmi les mystiques, Rûmî a laissé derrière lui une oeuvre abondante parmi les plus lues au monde. Le Masnavi, son chef-d’œuvre, est une collection de contes spirituels et symboliques. Au sein de l’ordre des Mevlevi, les disciples de Rûmî s’échinent, depuis sept cents ans, à en pénétrer le sens sous la direction d’un maître. Et, fait rare, c’est une femme qui depuis 2005 est à la tête de l’ordre.

Des cheveux bruns, coupés court, qui encadre son visage blanc, une voix caressante qu’elle allie à des gestes amples: il ne vous saute pas immédiatement aux yeux que la Cheikha Hayat Nur Artiran a atteint le plus haut degré de l’ordre religieux Mevlevi. Sa vie, cette femme de lettres la passe à voyager de pays en pays où, de conférence en conférence. Elle initie ceux qui viennent l’écouter aux...