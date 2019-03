« La “mission française” perpétue au Maroc une pensée coloniale »

Un volumineux rapport sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger a été remis le 4 février 2019 au Premier ministre français par la députée Samantha Cazebonne, ancienne chef d’établissement scolaire français au Maroc. Ce rapport formule des recommandations visant à « insuffler une nouvelle dynamique à l’enseignement français à l’étranger ». Il annonce que le réseau de l’enseignement français à l’étranger est « au service de la France et des Français aujourd’hui et demain ».

Placée dans une perspective plus large, cette volonté politique interpelle. Le réseau des établissements d’enseignement français au Maroc est l’un des plus denses au monde : il compte plus de 40 établissements scolarisant des dizaines de milliers d’élèves marocains. Or, le Maroc a plus que jamais besoin d’une élite qui soit à son service, et non à celui d’un pays étranger, ancienne puissance coloniale de surcroît. Bien évidemment, le rapport ne mentionne pas le lien viscéral entre l’histoire de la colonisation et celle de l’enseignement français à l’étranger. Pour donner un bref exemple, le lycée Lyautey, principal lycée français à Casablanca, de...