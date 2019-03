The Meghan effect, de Buckingham aux montagnes de l'Atlas

Sur le qui-vive, un véritable arsenal sur les épaules, ils sont prêts à lancer l’assaut dans trois, deux, un… “Fausse alerte !”. La troupe reprend son souffle à l’unisson, joue encore un peu des coudes pour avoir la position la plus stratégique — au front, pas trop au soleil, en plongée —, lancent quelques escarmouches, “Fuck you, j’étais là avant !”… Et go !, les voici qui mitraillent sans relâche. Il ne faudrait pas perdre son grade.

Sur le no man’s land couvert de tapis berbères, Meghan, robe noire, veste de blazer écru, talons de cinq centimètres, et Harry, tout de beige vêtu, s’avancent lentement, papotent longuement avec les tisseuses, le calligraphe, l’orfèvre… Le couple joue le jeu, seule solution pour un cessez-le-feu rapide. Les photographes et journalistes sont aux anges, certains de rentrer au QG avec le cliché de la journée.

