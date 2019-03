Morran Ben Lahcen, la croix et la bannière

Son nom sonne comme une référence dans le milieu. D’un côté, les murs, les souterrains humides, la violence. De l’autre, les galeries, les flashs et les enchères qui s’envolent. Autodidacte, Morran Ben Lahcen, 37 ans, s’est frayé un chemin dans le paysage artistique marocain. Dans le street art d’abord, où son blaze fait de lui l’un des pionniers du graffiti au Maroc.

Dans les vernissages ensuite, où sa signature séduit critiques, galeristes et collectionneurs. Malgré la dextérité de son travail, l’artiste, lui, intrigue par sa bienveillance et sa bonhomie. Une posture qui étonne presque, détonne avec le pedigree de l’un des créateurs les plus en vogue du moment.

Il nous reçoit dans son atelier, à Sala Al Jadida, où il habite depuis quatre ans. En toute simplicité. Les murs blancs et les paillasses de laboratoire tranchent avec la senteur boisée des lieux. Entre clinique et laboratoire,...