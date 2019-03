Halieutis, la pêche miraculeuse a-t-elle eu lieu?

Le soleil n’a pas fini de se lever que le port d’Agadir bourdonne déjà comme une ruche. Dans une petite allée, non loin du quai où mouillent les chalutiers, les mareyeurs hurlent les prix du jour. Les acheteurs ronchonnent ou négocient dur, car les tarifs sont élevés. Ici, pas de menu fretin, rien que du poisson de qualité. Le port d’Agadir, qui débarque pourtant presque dix fois moins de prises que celui de Dakhla, est le plus rentable du pays. Son secret ? Valoriser ses pêches pour gagner en compétitivité. Pour le secteur halieutique marocain, il trace le sillon à suivre.

Le Maroc, premier producteur de pêche maritime en Afrique, s’attelle depuis plus de dix ans à parfaire le rendement économique de son secteur halieutique. En 2007, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Aziz Akhannouch, initie le Plan Halieutis. Deux ans plus tard, celui-ci est officiellement lancé par le roi Mohammed VI. Mis au point par le cabinet de conseil Valyans, le plan prévoit un saut qualitatif et quantitatif sans précédent de la production de poissons. Objectif: transformer...