🔑 [Dossier] David Motadel: “Peu de Marocains se sont engagés dans l’armée nazie” (3/3)

David Motadel est professeur d’histoire à la LSE (London School of Economics and Political Science).

Il est l’auteur de Islam and Nazi Germany’s War (Harvard University Presse, 2014), récompensé par le Fraenkel Prize, et a dirigé Islam and the European Empires (Oxford University Press, 2014, Paperback, 2016). En 2018, il a reçu le prix Philip-Leverhulme pour l’histoire. Il est cette année (jusqu’en juin 2019) professeur invité à Sciences Po – Paris pour poursuivre ses recherches.