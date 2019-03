A.Pilloux: "La meilleure pub pour le Maroc est que les investissements n’aient pas de problème"

Il était au Maroc il y a exactement un an. Le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Alain Pilloux, visite régulièrement les 37 pays d’opérations de son institution, ainsi que les territoires palestiniens. Il reçoit TelQuel lundi 25 février au siège de la BERD à Casablanca, accompagné de Marie‑Alexandra Veilleux-Laborie, directrice en charge du Maroc.

Cet ancien inspecteur général des finances connaît bien le royaume, ses forces et les “points à améliorer”. Il évoque rarement les faiblesses d’un pays où son institution espère “faire davantage”. Alain Pilloux a bien compris que l’investissement, ce “n’est pas de la technique, c’est de la psychologie”.

Avenant et souriant, ce spécialiste des marchés d’Europe de l’Est insiste sur le potentiel automobile du Maroc, qui peut avoir de plus grandes ambitions, et devenir un jour un pays incontournable pour la production mondiale. Il détaille comment y arriver et sa vision d’investisseur étranger.

En tant qu’investisseur étranger, comment jugez-vous la destination Maroc ?

C’est une destination très intéressante, car le Maroc est à l’évidence — et là je vais...