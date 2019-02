M’dina Bus: Terminus, tout le monde descend

Des véhicules vétustes, des pots d’échappement qui expirent du gaz suffoquant et des accidents de plus en plus récurrents, tels sont les images qui traversent les esprits des Casablancais lorsque l’on évoque le transport en commun par bus. Le coupable ? M’dina Bus qui a croulé sous un déluge de critiques, avant de voir son contrat, conclu en 2004 avec le conseil de la ville, résilié.

Le 5 février, l’Établissement de coopération intercommunale (ECI) “Al Baïda” a réuni les représentants de ses 18 communes pour prendre la première grande décision de son histoire. Il s’agit de la résiliation du contrat le liant à M’dina Bus, un groupement composé de sociétés marocaines et de la RATP, opérateur de référence du transport public urbain en région parisienne.

L’ECI aux abois

“Il s’agit d’une décision évidente, prise suite à la constatation de l’état actuel des véhicules, mais également aux accidents auxquels nous avons assisté récemment”, souligne Mohamed Bourrahim, vice-président du conseil de la ville en charge de la mobilité.

Les employés de la société de transport ne perçoivent plus leurs salaires

