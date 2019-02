Hicham Oudghiri, transformer la data en or

La famille, levier de construction

Né à Kénitra en 1985, Hicham Oudghiri est un enfant de la mondialisation. Fils d’un cadre de la Royal Air Maroc, il débarque à New York à un an et demi, où son père est missionné comme contrôleur financier. Il poursuit ses études primaires à la French American School of New York. Lorsqu’il a dix ans, son père est muté à Paris. Il y reste jusqu’à ses dix-sept ans. “Ayant grandi sous l’auspice de la RAM, les billets étaient gratuits, cela m’a permis de garder contact avec mon pays d’origine. Je ne me suis jamais senti loin du Maroc”, raconte-t-il.

Au début des années 2000, son père est rappelé au Maroc. Tenant à ce que ses enfants terminent leur scolarité aux États-Unis, il quitte son poste à la RAM pour se réinstaller définitivement dans “la ville qui ne dort jamais” en septembre 2001. “Le timing n’était pas bon. Mon père travaillait dans l’aviation et se réinstallait avec...