Harcèlement sexuel: deux étudiantes racontent leur calvaire

“Dans son bureau, ce prof commence à me parler de manière formelle avant de changer de ton. Il me prend la main et le cou et tente de m’embrasser. Tétanisée, je le repousse. Il enchaîne, comme si de rien n’était : ‘Tu as peur que je t’embrasse, pourtant c’est toi qui devrais en avoir envie’ ”, raconte d’une voix hésitante Lamia*, étudiante en deuxième année du master Management du capital humain et communication, à la faculté des sciences de l’éducation (FSE), dépendant de l’université Mohammed V.

“D’autres étudiantes de ce master préfèrent se taire par peur des représailles”

Cet épisode “traumatisant” va changer sa vie d’étudiante. Les faits remontent au 28 février 2018, lorsque la jeune fille est convoquée par ce professeur après une dispute avec une autre étudiante. “Il a compris que j’étais gênée et m’a alors dit de prendre mon temps et qu’on pourrait se voir à Rabat ou à Mohammedia, où j’habite. Il m’a dit qu’il était en train de me donner une chance, qu’il fallait que je sache en faire bon usage. Ce jour-là, ma sœur m’attendait...