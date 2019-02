Macron nomme une spécialiste du Sahara comme conseillère Afrique du Nord

Marie Philippe a été nommée fin décembre conseillère technique Afrique du Nord et Moyen-Orient au sein de la « cellule diplo » de l’Élysée par le président français Emmanuel Macron, indique le Journal officiel du 3 janvier. Elle remplace la Franco-Tunisienne Ahlem Gharbi, qui occupait le poste depuis juin 2017 et qui a été mutée à l’Agence française de développement (AFD), en charge des partenariats.

À 35 ans, Marie Philippe est diplomate de carrière, dans le giron du ministère français des Affaires étrangères depuis 2011, d’abord comme conseillère « aide au développement » puis conseillère « Afrique du Nord Moyen-Orient » en charge du processus de paix israélo-palestinien à Paris.

Depuis 2015, Marie Philippe était en poste à New York, au sein de la représentation permanente de la France auprès de l’ONU, où elle a suivi des cours de langue arabe. Après la Libye et le Yémen, elle était en charge depuis 2016 des dossiers « Syrie, Irak et Sahara occidental ». Son CV consulté par TelQuel précise qu’elle était en charge de la...