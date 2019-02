Felwine Sarr : "Les Africains doivent redevenir les sujets de leur histoire et non pas les objets"

Il est l’un des penseurs africains les plus en vue. Economiste et professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, l’intellectuel Felwine Sarr invite le continent africain à un travail de décolonisation économique, psychologique et sociale. Tout en appelant son public à « dessiner une utopie active qui se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder ». Son rapport sur la restitution des œuvres africaines, coécrit avec l’historienne de l’art française Bénédicte Savo et remis le 20 novembre au président Emmanuel Macron, le replace au centre de l’actualité. Nous l’avons rencontré alors qu’il était invité par l’Institut français du Maroc en marge de la 25e édition du Salon international de l’édition et du livre. Interview.

TelQuel : Que signifie être africain aujourd’hui ?

Felwine Sarr: Ça veut dire être coresponsable du destin de l’humanité, cohéritier de son patrimoine intellectuel, cognitif et culturel. Surtout, être dans un espace qui a la possibilité de réinventer le monde. On est dans une époque où on a besoin de contre-rupture...