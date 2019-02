Le Suisse en nous

Cette semaine, tu es super contente. Il se passe enfin quelque chose qui te sort de la torpeur de ton quotidien. Tu es enfin exaltée par quelque chose qui te surprend. Tu as quatre jours de séminaire avec ta boîte. Dans l’absolu, c’est le genre d’événement qui te soûle au plus haut point. Tu n’es absolument pas fan du concept de la sociabilité corporate. Mais là, il se trouve que ce séminaire se passe en Suisse et ça, ça te plaît. Tu as fait ta valise avec un plaisir non dissimulé. Tu es tellement contente de pouvoir profiter de tes petits pulls en cachemire et autres écharpes bien chaudes. Tu as hâte de passer un moment de véritable hiver. Avec du froid, des odeurs de cheminée, voire de neige qui tombe. Tu as fait une manucure et opté pour un vernis lie-de-vin. Tu trouves ça de saison comme couleur. Tu enfiles ton manteau et files à l’aéroport.

Tu retrouves tes collègues dans ce hall bordélique. C’est fou comme ce départ te met en joie. Au comptoir d’enregistrement, une dame tente...