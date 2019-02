Karim Cheikh: “La croissance de l’aéronautique au Maroc est là pour durer"

Avec 140 entreprises installées, 16.700 salariés et 13,9 milliards de dirhams d’exportations — soit 5,6% de l’ensemble du volume d’export national —, le secteur aéronautique est la nouvelle coqueluche des métiers mondiaux. L’approche choisie par le Plan d’accélération industrielle (PAI) pour ce secteur témoigne d’un sens de l’anticipation empreint d’acuité. L’objectif: démarrer la chaîne de production sur la base des besoins précis des constructeurs avec une articulation étroite autour de la demande internationale. Ce schéma permet aux écosystèmes actuels d’éviter toute déperdition en termes d’investissement, en ciblant des partenariats public/privé adossés à des contrats de performances aux objectifs transparents.

Le modèle est à ce point efficace que le taux d’employabilité du capital humain formé à l’IMA (Institut des métiers de l’aéronautique) avoisine les 100%. Avec l’explosion du transport aérien, devenu bon marché, le potentiel de la filière est substantiel. De fait, la croissance du trafic aérien tire la production aéronautique mondiale de 5% par an. A eux seuls, Boeing et Airbus tablent sur la construction de plus de 40.000 avions commerciaux d’ici 2035.

C’est dire si le royaume a...