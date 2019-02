Edition: Être en arabe, avoir en français

81,12% des livres et revues imprimés en 2017 et 2018 l’ont été en arabe. Le français est loin derrière avec 16,25%. L’amazigh ne représente que 1,37% des publications. L’anglais, l’espagnol et le portugais, qui n’ont jamais été des langues de production écrite pour les Marocains, ne dépassent pas, réunis, 1,26%.

Pour la 4e année, la Fondation du roi Abdul-Aziz Al Saoud publie son rapport sur l’état de l’édition et du livre au Maroc. Elle y recense les livres et revues, imprimés et numériques, publiés en 2017 et 2018 dans le domaine de la littérature et des sciences humaines et sociales, à l’exclusion du livre jeunesse, des manuels scolaires, des ouvrages pratiques et de sciences dites exactes.

Ce travail bibliométrique prend en compte divers paramètres concernant le genre littéraire, l’auteur, l’éditeur, les aides à l’édition, le prix du livre. La langue est le premier critère mis en avant. D’autant que cette année, 18 dictionnaires et lexiques, notamment de l’amazigh et de la darija, ainsi que plusieurs études généralistes ou académiques, ont souligné l’importance de cette thématique.

Pour Mohamed-Sghir Janjar, anthropologue et...