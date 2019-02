Stéphane Bern : "A Dreux, Moulay El Hassan a impressionné tout le monde"

Au sortir de l’entretien avec Stéphane Bern, la voix souriante et posée reste accrochée en mémoire. Un peu comme si on venait d’assister à l’une de ses plongées dans l’univers des grands de ce monde sur petit écran. C’est que l’historien-animateur est devenu, depuis le début des années 1990, une personnalité phare du paysage audiovisuel français. Élancé, cheveux ébouriffés, et quelque part singulier, l’homme s’est fait connaître en s’immisçant dans les sagas des têtes couronnées et des célébrités.

Depuis 2007, ce spécialiste des monarchies égrène sur France 2 les “Secrets d’Histoire” des cours royales. Dans l’un des épisodes de son émission, il était revenu sur Moulay Ismaïl, “roi soleil des mille et une nuits” et fondateur du Maroc moderne. Un royaume qui signait déjà, en 1682, un traité d’amitié avec la cour de Versailles. Un attachement qui perdure, dont témoigne la présence remarquée de Moulay El Hassan lors des funérailles du comte de Paris, et des liens historiques que connaît bien le journaliste, pour qui le Maroc est “un pays pas comme les autres”. Suffisant pour tendre l’oreille et...