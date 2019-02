Le Maghreb des livres fête son quart de siècle

Le Maghreb des livres a tout de suite été sous le parrainage des grands écrivains”, se félicite Georges Morin, président de l’association Coup de soleil qui organise depuis 25 ans cette manifestation. “Au printemps 1994, Rachid Mimouni, écrivain algérien exilé à Tanger, arrive à Paris avec Marie-Louise Belarbi, qui dirigeait la librairie Le Carrefour des Livres à Casablanca. Ils m’ont dit : “Vous, à Coup de soleil, vous organisez des rencontres littéraires une fois par mois, mais vous ratez plein de gens car il y a un éveil de jeunes talents : il faut faire un grand événement une fois par an. On va vous aider”. On est allés au Centre national du livre qui nous a chaleureusement accueillis et nous a ouvert, en octobre, au moment de Lire en fête, son hôtel particulier, un samedi après-midi. À 14 heures, j’ai vu arriver Rachid Mimouni bras dessus bras dessous avec Mohammed Choukri qu’il avait rencontré dans le métro”.

Pendant trois heures, le premier Maghreb des Livres a réuni autour de quelques...