“J’ai enquêté sur le scandale des interprètes afghans de l’armée française”

En suivant l’OTAN dans sa guerre contre le terrorisme en Afghanistan, la France retrouve fin 2001 les chemins de la guerre et de l’occupation. Ses troupes débarquent en zone inconnue, sans relais ni repères, dans un pays complexe. Les armées tricolores se tournent alors vers de jeunes locaux francophones et anglophones pour des missions d’interprétariat. Pendant des années, la France va s’appuyer sur eux pour former l’armée nationale afghane et éradiquer Al Qaïda et les Talibans. Une béquille que les gouvernements Hollande, puis Macron, vont délaisser après l’enlisement du conflit. Avec mon coauteur, Brice Andlauer, j’ai enquêté pendant deux ans sur ce triste scandale qui rappelle d’autres hécatombes de l’intervention française à l’étranger.”

La cause des tarjuman

“Il y a des sujets qui marquent. Un journaliste est amené à en traiter de nombreux sur une carrière. Ce soir-là, quand je suis tombé par hasard sur...