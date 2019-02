H1N1, une communication grippée…

A l’heure où nous mettons sous presse, 16 décès causés par le virus de la grippe A H1N1 ont été dénombrés. Selon le ministère de la Santé, “la situation épidémique est sous contrôle”. Pourtant, depuis plus de dix jours, la psychose ne désenfle pas et l’opinion publique ne semble pas convaincue par les annonces ministérielles. Décryptage d’une incompréhension entre citoyens et officiels.

Par Brian Brequeville