Gilets jaunes et djellabas vertes

L’étrange suicide de l’Europe est un best-seller continental, d’un journaliste d’investigation, Douglas Murray, qui fait une sorte de bilan de faillite d’une Europe submergée par une immigration incontrôlable et mortifère. Fistfight with muslims in Europe est un brûlot underground, un fightclub d’alphabétisés, quasiment introuvable hors les librairies d’extrême-droite et Internet, signé par un militant identitaire inconnu, Julian Langness. Ce sont là deux exemples, aux destins opposés, l’un ayant réussi à s’imposer sur l’espace public européen, l’autre (encore) confiné aux cercles radicaux, mais qui disent la même chose.

Ils partent du constat que l’Occident, et l’Europe en particulier, l’Europe de l’Ouest surtout, mise en opposition face à une Amérique du Nord ayant encore du nerf, ou une Europe de l’Est aux instincts vitaux intacts, est une Europe de l’Ouest désormais sur la voie du suicide. Et la question de l’immigration musulmane vient immédiatement en complément du tableau clinique. L’islam va tuer l’Europe à travers ses hordes migratoires. Entre Douglas Murray le quasi consensuel et Julian Langness l’inconnu, l’éventail est large de ceux qui répètent la même antienne : Eric Zemmour en France,...