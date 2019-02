Bilalophobie

Ton patriotisme s’exprime de manière assez saugrenue. En gros, à chaque fois qu’un de tes compatriotes (ou quelqu’un dont les parents sont tes compatriotes) s’illustre en faisant un truc cool, héroïque ou glorieux, que ce soit en sport, en sciences ou même en téléréalité, tu es contente. C’est comme ça. Ce n’est pas forcément logique. C’est viscéral.

En fait, tu en as tellement marre d’entendre parler de ta nationalité dans des histoires de terrorisme, de viols ou de faits divers sordides que tu te réjouis de n’importe quelle réussite. Tu es absolument ravie dès qu’il y a une victoire ou une bonne nouvelle aux accents du pays. Et dans ce registre, il y a quelques semaines, tu as eu une grande joie. Le candidat qui va représenter la France à l’Eurovision est d’origine marocaine. Avec Zee, vous avez trouvé ça très cool le soir de l’élection. Parce que oui, ça a été une élection, le public a voté pour ce jeune homme.

Ce chanteur s’appelle Bilal Hassani. Il ne ressemble à personne d’autre qu’à lui-même. Il a une allure de...