Maroc-Venezuela: La possibilité d'un dégel

Ce 23 janvier, aucune caméra n’est présente dans le hall principal du ministère des Affaires étrangères. D’habitude, les visites de responsables politiques américains de tous bords font l’objet d’une couverture médiatique des médias nationaux, Nasser Bourita et ses quatre convives sont étrangement seuls au moment d’immortaliser leur rencontre.

Aux côtés du ministre des Affaires étrangères, on retrouve Norm Coleman et Matt Brooks, deux responsables de la Republican Jewish Coalition, une entité qui “travaille à sensibiliser les dirigeants du gouvernement et du parti républicain aux préoccupations et aux problèmes de la communauté juive, tout en formulant et en défendant les idées et les politiques républicaines au sein de la communauté juive”. À leurs côtés, Andrew King, un représentant de Glover Park, l’une des trois entités chargées du lobbying marocain auprès des institutions américaines.

Quelques jours plus tard, c’est le nom de la quatrième personne présente sur cet instantané qui fera le tour des médias américains et aura une résonance particulière, alors qu’éclate dans le même temps une crise au Venezuela : il.