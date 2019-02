L'Arabe du futur 4: pauvre petit !

Dès le tome I, on avait compris qu’entre Clémentine et Abdel-Razak, l’erreur de casting était flagrante. Le 4e tome de l’autobiographie de Riad Sattouf étire, sur 280 pages, l’histoire de ce couple qui a de moins en moins de choses en commun, racontée par Riad, entre 10 et 14 ans, de moins en moins blond, de plus en plus frisé et boutonneux, mais encore “assez mignon”.

La famille est ici séparée: le père enseigne en Arabie Saoudite, la mère a refusé de l’y suivre et habite dans un petit village de Bretagne, d’où elle ne cesse d’envoyer des CV qui restent sans réponse et de demander plus d’argent à son mari. Riad et ses deux frères y font l’apprentissage d’un racisme équivalent à celui qu’ils ont subi à l’école de Ter Maaleh. Sa passion pour le dessin s’approfondit. Les quelques vacances passées ensemble creusent la distance avec le père et son monde, et l’écart semble de plus en plus irréversible.

Gouffre entre deux cultures

Tiré à 250.000 exemplaires, L’Arabe du futur 4 s’est installé dans les meilleures ventes en France, dans la lancée fulgurante de cette série traduite en 22 langues (mais pas en arabe),.