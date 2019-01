La "grande fête de l'Huma" des francs-maçons s'ouvre à Marrakech

La Grande Loge du Maroc (GLM) est très « stressée » et complètement « débordée », nous confie un Franc-Maçon marocain. Après le couac de l’édition 2018 prévue à Dakar et annulée à la suite de pression exercées par des groupes islamiste locaux, les rencontres humanistes et fraternelles d’Afrique francophone et de Madagascar (Rehfram) ont lieu du 1 au 2 février 2019 — les délégations étrangères sont arrivées dès le 28 janvier — au Palmeraie Resorts de Marrakech.

Convoquées chaque année dans une capitale différente, les Refrahm ont, cette année, pour thème : « Franc-maçons d’Afrique et de Madagascar : Quel modèle de développement économique et social pour le progrès de nos sociétés : Libertés, éducation, gouvernance. » Un sujet plutôt consensuel, sur lequel les participants vont plancher lors de conférences et d’ateliers entre initiés.

Pour les deux jours de rencontres, environ 200 euros sont demandés à chaque participant, auxquels s’ajoutent une centaine d’euros au total pour la soirée culturelle et la soirée de gala, prévue le 2 février au soir. Chaque année, environ 600 personnes y assistent, dans la plus.