Qui sont les lobbyistes américains pro-israéliens venus rendre visite à Nasser Bourita?

Aucune communication officielle de la part de la diplomatie marocaine, mais une simple photo postée mercredi 23 janvier par un certain Norm Coleman, sur son compte Twitter. Il est entouré de Matt Brooks, Ari Fleischer, Elliott Abrams, Andrew King et… Nasser Bourita, au siège du ministère des Affaires étrangères à Rabat.

Ex-sénateur républicain du Minnesota, Norm Coleman est le leader de la Republican Jewish Coalition (RJC). Selon son site Internet, la RJC « travaille à sensibiliser les dirigeants du gouvernement et du parti républicain aux préoccupations et aux problèmes de la communauté juive, tout en formulant et en défendant les idées et les politiques républicaines au sein de la communauté juive. »

Le RJC prétend également s’efforcer de donner aux républicains juifs une voix « forte, efficace et respectée » qui puisse influencer les activités, les politiques et les idées à Washington et dans tout le pays. En 2012, le RJC avait lancé une campagne publicitaire et électorale en Floride, dans l’Ohio, au Nevada et en Pennsylvanie afin de semer le doute parmi les électeurs juifs quant à l’approche du président Obama en matière de.