Zakya Daoud: "On n'a pas cherché à comprendre les Rifains"

Journaliste et écrivaine, Zakya Daoud est l’auteure de nombreux essais sur l’histoire du Maroc et plusieurs biographies sur des figures centrales, comme Abdelkrim El Khattabi, Mehdi Ben Barka et la Chérifa d’Ouezzane. Un parcours et un engagement professionnels qui font d’elle une précieuse observatrice du Maroc.

Par Houssam Hatim