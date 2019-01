Marchica, du rêve à (un début de) réalité

P ar Thibaut Bluy, à Nador

Un goudron flambant neuf serpente entre les palmiers impeccablement taillés, les bosquets fleuris et les gazons parfaitement tondus, devant des maisons aux promontoires en pierres apparentes. En arrière-plan, des jets d’eau rafraîchissent les greens de golf, tandis qu’une vingtaine de voiliers mouillent dans une paisible marina, le tout baigné par un soleil radieux. Nous ne sommes pas dans un lotissement de Beverly Hills, mais bien sur la presqu’île d’Atalayoun, à quelque sept kilomètres au nord du centre-ville de Nador.

Initialement annoncée pour 2012, Atalayoun est la première des sept cités à sortir de mer. Entre-temps, l’entreprise étatique d’achat de foncier et de construction Marchica Med, créée en 2008 sur instruction royale, a été absorbée par l’agence Marchica, voulue comme le moteur d’un développement beaucoup plus ambitieux de toute la zone. “On ne concevait pas de fabriquer un ghetto de touristes complètement déconnecté de l’arrière-pays”, explique Said Bouhmidi, directeur des études et de la programmation. Pendant deux ans, 630 personnes sont mobilisées pour ramasser et trier les.