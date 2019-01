L’instant du choc

Ismaïl ne reviendra pas. Médée l’attendra en vain dans un café d’un aéroport parisien, entendra l’appel pour le vol de Sydney où ils devaient se rendre ensemble à un congrès de chirurgie, puis l’annonce de la clôture du vol.

Ses enfants tâcheront de lui dire, avec tact, qu’il avait tout préparé, qu’il lui laisse tout, qu’ils s’occuperont de tout. Et elle réalise qu’elle n’a rien vu venir de cette trahison parfaite, minutieusement planifiée, qui la laisse en état de choc. Brutalement projetée hors du cocon de bonheur qu’était sa vie – épouse heureuse, mère comblée, sculptrice reconnue –, Médée décide de ne pas quitter l’aéroport, lieu des corps en transit et des âmes ballotées entre plusieurs mondes.

Résilience par l’art

Dans ce troisième roman, bref et porté par une langue élégante, Yasmine Chami brosse un beau portrait de femme trahie et recherchant en elle-même les ressources pour panser sa blessure. L’auteure s’est du reste toujours passionnée pour ces instants de basculement qui rendent vulnérables les personnes les plus fortes : dans Cérémonie, son héroïne, Khadija, était brisée par son divorce,.