Grogne des commerçants: Aux origines d'un "faux" problème

L’entame de 2019 s’est faite sous le signe de la colère des commerçants. Le 3 janvier, une grève d’envergure a été observée dans les marchés historiques de Casablanca (Derb Omar, Korea et Garage Allal), où des centaines de grossistes ont fermé boutique pour investir la place de la Victoire et protester, sur un ton véhément, contre “les charges fiscales intolérables”, ainsi que “les contrôles impromptus des services de douane”. Par un effet domino, ces contestations se sont vite propagées à d’autres villes, notamment Meknès, Agadir, Inzegane, Rabat, Salé et Tanger, englobant d’autres catégories d’acteurs, avec à leur tête les commerçants de proximité.

L’article 145, nœud du problème

À la source de la grogne, l’article 145 du Code général des impôts 2019 (CGI). Introduit par la Loi de Finances 2018, cet article porte sur la tenue de la comptabilité, et annonce deux nouvelles dispositions fiscales en matière de facturation. D’abord, l’application d’une facturation électronique systématique pour l’ensemble des transactions, comme énoncé par le premier alinéa dudit article : “Les contribuables doivent tenir la.