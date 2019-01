Crédit TVA: 40 milliards remboursés par l’Etat pour rien

Le Maroc a besoin d’accélérer le rythme de la croissance pour une économie plus forte et inclusive. C’est le seul moyen d’apporter une réponse à la problématique de création d’emplois pour les jeunes”, affirmait avec beaucoup de justesse et de gravité Mohamed Benchaâboun, en septembre dernier, lors de l’Université d’été du patronat. Pour dynamiser l’économie, l’argentier du royaume a d’abord donné l’exemple en décidant d’éponger le passif de crédit de TVA de l’Etat auprès du public et du privé. L’opération consiste à s’acquitter des arriérés de crédit TVA accumulés de 2013 à fin 2017 auprès de toutes les entreprises, grâce au processus d’affacturage (voir schéma ci-dessous) acté il y a tout juste un an, le 25 janvier 2018. Ce décaissement massif est né de la volonté de l’ancien ministre des Finances, Mohamed Boussaïd, d’apurer partiellement un butoir demeuré impayé depuis quatre exercices et dont les répercussions sur les surfaces financières des entreprises privées expliquent en partie l’atonie de la croissance.

Solder le passif

Arrivé aux Finances en août 2018, Mohamed Benchaâboun boxe dans.