Youssef Belal: “La séparation entre l’espace public et l’espace privé en Iran est fascinante”

On l’avait quitté professeur de sciences politiques à Berkeley en Californie. Or, depuis trois ans, Youssef Belal, brillant universitaire et essayiste, couvre des zones de conflit chaudes, chargé de missions de médiation de paix. En 2016, il a représenté l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la résolution des conflits au Soudan. Et depuis début 2018, le voici en Afghanistan chargé des négociations de paix entre le gouvernement de Kaboul et les talibans. Une mission extrêmement périlleuse. Il évoque dans cet entretien ses nouvelles fonctions, leur danger inhérent, raconte ses rencontres avec les talibans et livre son analyse du retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Il nous fait aussi part de sa passion pour l’Iran.

Pourquoi avoir quitté Berkeley pour vous rendre dans des zones de conflit pour le compte des Nations Unies ?

Je suis allé aux Etats-Unis en 2011, d’abord à l’Université de Columbia, dans l’Etat de New York, puis à Berkeley en Californie. J’en suis parti en 2016. Je n’ai pas abandonné l’enseignement et la recherche. Ce n’est jamais un départ définitif. La recherche, j’y reviens par alternance. Cela nourrit.