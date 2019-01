Les tartuferies islamistes du PJD

Ce début d’année 2019 aura été particulièrement éprouvant pour le PJD. Éclaboussé fin décembre par la nouvelle de l’inculpation d’un de ses leaders, Abdelali Hamieddine, pour complicité de meurtre de l’étudiant gauchiste Benaïssa Aït El Jid en 1993, le parti islamiste se retrouve aujourd’hui, une nouvelle fois, dans la tourmente. En cause, la publication par le quotidien Al Akhbar d’une photo montrant la députée et membre du secrétariat général du parti, Amina Maelainine, prenant la pose, sans voile et vêtue d’un tee-shirt et d’un jean, devant le Moulin Rouge, symbole de la fête parisienne et d’une certaine frivolité dans l’imaginaire populaire. Une bombe!

En quelques heures, le cliché fait le tour du Net, faisant les choux gras de la presse. Une large frange des sympathisants de la formation islamiste voit rapidement en cette nouvelle polémique impliquant une figure du PJD “un complot visant à porter atteinte à l’image du parti”. Un élément de langage que “les frères” et “les sœurs” n’ont cessé de ressasser depuis que l’ancien secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, a déclaré la guerre au.