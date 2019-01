Pourquoi les Arabes perdent toujours à la guerre ?

L’incompétence militaire des pays arabes, au cours du siècle passé, est devenue proverbiale, comme l’est l’état de guerre généralisé et permanent qui affecte la région. Défaite après défaite, conflit après conflit, on s’est habitués à cette fatalité, sans trop l’interroger. Or, il est possible que le noyau de ces contradictions réside précisément dans leur échec militaire. Ce dernier ne serait pas la cause, mais plutôt le symptôme le plus éclatant d’un mal politique profond.

La guerre comme révélateur politique

La guerre est un “fait social total” par excellence. L’anthropologue Marcel Mauss désignait par-là les phénomènes collectifs qui mobilisent l’ensemble des institutions d’une culture donnée. L’affrontement militaire est emblématique : le nombre des hommes, les capitaux dépensés et surtout le pari fait sur la mort de soi et des autres portent l’enjeu à un niveau hors du commun.

La société doit chercher au plus profond d’elle-même les ressources morales pour tenir le pari. L’approche a été récemment renouvelée par un historien américain, Victor Davis Hanson. Ce spécialiste de la Grèce antique a élargi.