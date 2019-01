Poudre aux yeux

Ça ne fait même pas un mois que ça a commencé que ça t’ennuie déjà. Il fait froid et rien ne te surprend. En même temps, en quoi changer un nombre sur un calendrier devrait changer ta vie ? Tu es, tous les ans, suffisamment désespérée pour croire à ce renouveau, à ces nouvelles énergies et à toute cette poésie positive. Pourtant, ce matin ne sera plus lumineux sous prétexte de nouveauté. Tu es passée voir ton cousin sur le chantier de ce qui sera le nouveau bar à salades incontournable. C’est très joli. Les murs sont pastels et il y a un papier peint coloré derrière un grand comptoir en bois. Ce sera extrêmement instagrammable. Tu es sûre que ça va cartonner. Ton cousin a très peur que ça ne marche pas comme il le souhaiterait.

Il se lance dans une logorrhée insipide et prétentieuse sur le civisme et les valeurs. “Tu sais c’est dur de trouver des serveurs honnêtes” “Et puis nous, on n’est pas clean” “Et puis… Blablabla”. Tu l’écoutes d’une oreille soulée. Le type ne déclare aucun de ses ouvriers, n’a aucune assurance et tu es quasiment sûre que les normes de sécurité ne sont respectées que très vaguement, mais il.