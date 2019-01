Ouassim El Arroussi, l’enfant d’Internet

L’évidence des télécoms

Né à Tanger il y a 41 ans, Ouassim El Arroussi fréquente le lycée Ibn Al Khatib de la ville du détroit avant d’intégrer l’Institut national des postes et télécommunications de Rabat en 1996. Diplômé trois ans plus tard, la question de l’orientation ne se pose pas. “C’était très clair, la fin de mes études coïncidait avec l’arrivée d’Internet au Maroc”. Issu de la première génération Internet, l’ingénieur, tout juste diplômé, choisit de s’intéresser au déploiement de réseaux et au marketing. Ses doubles compétences en ingénierie et marketing l’aident à rejoindre le monde des télécoms.

L’ascension

Passé par Maroc Telecom et Méditel, il rejoint Inwi en 2006, au début des offres téléphoniques mobiles prépayées. Il va y faire carrière. “Quand je suis arrivé dans la startup qu’Inwi était à l’époque, j’étais en charge des services à valeur ajoutée et d’Internet”, précise-t-il. Durant près de neuf ans, il a dirigé les offres de services Internet aux particuliers, puis intégré la direction stratégique de l’entreprise pour le développement du wifi et l’anticipation de la.